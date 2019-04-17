Россия передала Белоруссии предложения по интеграции

Россия передала Белоруссии предложения по дальнейшей интеграции в рамках Союзного государства, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев во время выступления с ежегодным отчётом правительства.

— В настоящий момент мы ведём с нашими коллегами, с нашими партнёрами из Белоруссии разговор о том, каким образом эту интеграцию сделать ещё более весомой. Белорусским друзьям переданы наши предложения по интеграции, — заявил глава кабмина.

Он добавил, что сейчас власти Белоруссии определяются с тем, что для них приемлемо, а что менее приемлемо. Медведев отметил, что Москва и Минск продолжат развивать сотрудничество на взаимовыгодных условиях.