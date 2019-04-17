Медведев: Санкции осложняют жизнь, но стимулируют экономику

В кабмине связывают введение ограничений с нежеланием Запада видеть Россию "сильной и хорошо развивающейся страной".

Премьер-министр Дмитрий Медведев считает антироссийские санкции хорошим стимулом для эффективной работы. Об этом он заявил, выступая в Госдуме с отчётом о работе кабмина за прошлый год.

В целом глава правительства связал введение санкций с нежеланием Запада видеть Россию "сильной и хорошо развивающейся страной".

— Это, конечно, осложняет нам выполнение планов. Но, с другой стороны, такие экстремальные условия — это хороший, хотя и жесткий стимул работать эффективне, — подчеркнул премьер.

Вместе с тем он назвал примеры, когда антироссийские санкции просто не сработали. Так, по словам Медведева, введенные ограничения вовсе не помешали росту экспорта российских вооружений. Портфель зарубежных заказов в сфере ОПК оценивается в 54,5 миллиарда долларов, а партнёрами России в этой области являются 100 государств.

Ранее президент Владимир Путин признал, что санкции против России мешают развитию страны в сфере энергетики, однако мы всё равно ничего "не проспали". Российский лидер также выразил уверенность в том, что будущее нашей страны не зависит от них.