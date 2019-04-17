Медведев назвал непроработанной идею о слиянии двух театров

По словам главы правительства, жители Ярославской области восприняли эту ситуацию негативно.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что идея об объединении Александринского и Волковского театров не была проработана. Соответствующее заявление глава правительства сделал в Госдуме, где выступал с отчётом о работе кабмина.

— Безусловно, жители Ярославской области восприняли эту ситуацию в целом как весьма напряжённую для себя. Я получил обращение на эту тему, — сказал он.

Напомним, что об объединении Волковского театра и Александринки в Первый российский национальный театр сообщал глава Минкульта Владимир Мединский.

Позже председатель Союза театральных деятелей Александр Калягин возмутился таким решением "исподтишка", а глава Ярославской области и вовсе назвал новость о слиянии театров неожиданностью. Позднее Медведев приостановил слияние двух театров.