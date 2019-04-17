Главный военный прокурор Украины заверил, что не убегал из страны

Журналисты назвали конфликт с Петром Порошенко возможной причиной исчезновения прокурора.

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что не сбегал из страны, как сообщали СМИ. По его словам, он был в деловой поездке.

— Я не двойник, не тройник и не клон "беглеца Матиоса", о чём пишут российские СМИ, — приводит его слова украинское издание LIGA .net.

Матиос заверил, что он не сбегал Израиль, Швейцарию или другие страны. Просто специфика его работы не всегда подразумевает активное сотрудничество со СМИ

Ранее журналист Василий Крутчак сообщил о том, что Матиос сбежал из страны из-за конфликта с Петром Порошенко. В декабре 2018 года суд обязал начать против Матиоса уголовное дело о возможном злоупотреблении властью.

Мариос известен тем, что озвучивают очень не удобные для властей страны факты — о пьянстве и суицидах, хищениях в армии. К примеру, он говорил, что с начала вооружённого конфликта в Донбассе небоевые потери украинской армии составили более 10 тысяч человек.