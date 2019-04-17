"Аэрофлот" рассказал о брани и оскорблениях со стороны Панкратова-Чёрного

Народного артиста России сняли с рейса Барнаул — Москва за неадекватное поведение.

Пресс-служба авиакомпании "Аэрофлот" прокомментировала инцидент с народным артистом России Александром Панкратовым-Чёрным на борту самолёта в Барнауле. Там его сняли с рейса.

— По внешним признакам находился в состоянии опьянения, просьбу старшего бортпроводника предъявить посадочный талон проигнорировал, самовольно прошёл в салон и сразу же потребовал принести спиртные напитки, сопровождая требование нецензурной бранью, — сообщили Лайфу в авиакомпании.

Как утверждает пресс-служба "Аэрофлота", актёр никак не реагировал на предупреждения экипажа соблюдать правила. Командир воздушного судна снял с рейса Панкратова-Чёрного из-за угрозы безопасности полёта. Артиста передали полицейским.

Ранее сам актёр заявил Лайфу, что был в самолёте абсолютно трезв, а командир корабля даже не соизволил выйти и поговорить с ним с глазу на глаз.