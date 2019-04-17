В мэрии Омска объяснили требование налога за цветы и подарки с роженицы

В администрации указали на закон, согласно которому нужно платить налоговой после получения такого "дохода".

В мэрии Омска прокомментировали скандал, разразившийся вокруг подарков, которые несколько месяцев назад в роддоме вручили молодой матери. Женщине 14 апреля пришёл "счёт" — она должна заплатить налоги за цветы и сертификаты. Замглавы департамента информационной политики администрации города Галина Назарова объяснила Лайфу, что так положено по закону.

— Администрация города не просит её вернуть налог на подарок. В России установлен налог на доходы физических лиц. Если гражданин в течение года получает какой-то подарок от официальной организации стоимостью, превышающей четыре тысячи рублей, то гражданин обязан, согласно Федеральному налоговому законодательству, оплатить с этой суммы — суммы полученного подарка — определённый процент не в мэрию города Омска, а в налоговую службу, — объяснила чиновница.

По её словам, роженица при получении подарков знала, что должна будет заплатить налог, и поставила подпись под соответствующим документом. Назарова утверждает, что, если бы она сказала нет, никто бы даже не стал ей навязывать каких-то дорогостоящих подарков.

Ранее молодая мама рассказала Лайфу, что подарки ей вручили по случаю рождения ребёнка 1 января 2019 года. При этом предупредили о том, что за них потом придётся расплачиваться спустя какое-то время. Однако она была шокирована, что в "счёте" учтут даже цветы.