В Кремле назвали темы переговоров Путина и президента Эстонии

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В Кремле назвали темы переговоров Путина и президента Эстонии

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Фото: © РИА Новости/Михаил Климентьев/Николай Лазаренко

Завтра президент РФ Владимир Путин проведёт переговоры с лидером Эстонии Керсти Кальюлайд. Как уточняет пресс-служба Кремля, на повестке стоят такие темы, как двусторонние отношения и поддержание стабильности и безопасности в Балтийских странах.

В ходе переговоров планируется обсудить текущее состояние и перспективы двусторонних отношений в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, — говорится в сообщении Кремля.

Как уже сообщал Лайф, Кальюлайд примет участие в открытии отреставрированного здания посольства страны в Москве. Это будет первый за восемь лет визит эстонского президента в Россию.

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