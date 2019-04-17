В Кремле назвали темы переговоров Путина и президента Эстонии

Завтра президент РФ Владимир Путин проведёт переговоры с лидером Эстонии Керсти Кальюлайд. Как уточняет пресс-служба Кремля, на повестке стоят такие темы, как двусторонние отношения и поддержание стабильности и безопасности в Балтийских странах.

— В ходе переговоров планируется обсудить текущее состояние и перспективы двусторонних отношений в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, — говорится в сообщении Кремля.

Как уже сообщал Лайф, Кальюлайд примет участие в открытии отреставрированного здания посольства страны в Москве. Это будет первый за восемь лет визит эстонского президента в Россию.