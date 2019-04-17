Медведев пообещал продолжить борьбу с "серыми" зарплатами

Правительство осуществляет контрольные процедуры, передачу администрирования платы страховых взносов.

Правительство РФ продолжит бороться с серыми зарплатами любыми возможными способами. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев во время отчёта о работе правительства в Госдуме. Лайф ведёт прямую трансляцию из зала заседаний

— По поводу серых зарплатных схем, конвертов — у нас с вами позиция абсолютно одинаковая: это однозначно плохо, — сказал премьер-министр.

Медведев также заявил, что правительство осуществляет контрольные процедуры, передачу администрирования платы страховых взносов для того, чтобы "отбелить" зарплатную систему.

Передача функций по администрированию страховых взносов привела к увеличению собираемости примерно на 600 миллиардов рублей в 2018 году, рассказал премьер-министр.

Ранее в рамках ежегодного отчёта в Госдуме о деятельности правительства Медведев назвал главные вызовы российской экономике.