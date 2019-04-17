Омские чиновники передали роженице деньги для выплаты налога за подарки

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Омские чиновники передали роженице деньги для выплаты налога за подарки

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Женщина была очень удивлена, что ей придётся идти в налоговую из-за полученных сертификатов и цветов.

<p>Фото: © Администрация Омска</p>

Администрация Омска решила поставить точку в истории с роженицей Санией Абдуллиной, с которой потребовали налог на полученные ею подарки и цветы. Молодая мама сообщила Лайфу, что к ней наведалась сотрудница мэрии с деньгами.

— Из администрации приехали, вручили конверт, в котором лежат 2500 рублей, и уехали. Сказали, что коллективом решили помочь нашей семье... Тётенька такими злыми глазами на меня смотрела, — говорит Сания.

Ранее молодая мама рассказала Лайфу, что по случаю рождения ребёнка 1 января 2019 года ей вручили букет и десять сертификатов в детские магазины на общую сумму 20 тысяч рублей. При этом предупредили о том, что за них потом придётся заплатить налог в размере 13%. Однако она была шокирована тем, что в "счёте" учтут даже цветы.

В мэрии Омска заявили, что роженица при получении подарков знала, что должна будет заплатить налог, и поставила подпись под соответствующим документом.

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