На Урале водитель на ходу выпрыгнул из ВАЗа, скрываясь от полиции

Личность автомобилиста установлена, ему грозит наказание по административной статье.

Водитель в селе Култаево Пермского края выпрыгнул на ходу из своего автомобиля, когда пытался скрыться от преследования полиции.

По данным дела, сотрудники ДПС, заметив нарушения водителя автомобиля ВАЗ, потребовали, чтобы он остановился. Однако мужчина просьбу проигнорировал и попытался скрыться. Началась погоня.

— Правонарушитель на ходу выпрыгнул из автомобиля и скрылся. Машина продолжила движение и наехала на препятствие, — передаёт РИА "Новости" сообщение пресс-службы ГУ МВД России по региону.

Известно, что полиция установила личность водителя. Ему грозит административное наказание.

Ранее Лайф сообщал, что Госдума ужесточила наказание для водителей, скрывшихся с места ДТП.