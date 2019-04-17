Путин ответил на вопрос Лайфа о встрече в "нормандском формате"

Президент РФ Владимир Путин ответил на вопрос корреспондента Лайфа о возможности встречи в "нормандском формате" летом, о чём ранее говорил действующий лидер Украины Пётр Порошенко.
— Мне об этом ничего не известно, — заявил российский лидер.
Глава государства добавил, что в его графике нет встреч в "нормандском формате".
Как ранее писал Лайф, действующий украинский президент Пётр Порошенко анонсировал встречу лидеров России, Германии, Франции и Украины в мае или начале июня. По его словам, на переговорах речь пойдёт в том числе о вводе миротворцев ООН в Донбасс.
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