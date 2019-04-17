Ушаков заявил, что встреча Путина и Ким Чен Ына может состояться в любом месте

Встреча президента РФ Владимира Путина и северокорейского лидера Ким Чен Ына может состояться в любом месте. Об этом сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков, комментируя сообщения о том, что переговоры могут пройти во Владивостоке.

— Она может быть в любом месте, подготовка ведётся активно, — заявил он.

Ранее агентство Рёнхап сообщило, что северокорейский лидер в конце апреля может встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным во Владивостоке. В Посольстве КНДР заявили, что информации об этом у них нет.