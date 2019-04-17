Замглавы Администрации Забайкалья умер на рабочем месте

Церемония прощания с чиновником состоится 19 апреля в краевой клинической больнице.

Первый заместитель руководителя Администрации губернатора Забайкальского края Сергей Трофимов умер в рабочем кабинете на 70-м году жизни. У чиновника остановилось сердце. Об этом на заседании заксобрания сообщил спикер регионального парламента Игорь Лиханов.

— Буквально несколько минут назад внезапно умер Трофимов Сергей Борисович. Прошу почтить его память вставанием, — обратился он к коллегам.

Церемония прощания с Трофимовым состоится 19 апреля в ритуальном зале краевой клинической больницы в Чите.

Ранее стало известно о смерти учёного и академика Пюрви Эрдниева, по учебникам которого учатся в ФРГ, Британии, Франции, Корее, США, Японии и странах ближнего зарубежья.