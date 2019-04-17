Мошенники пытаются нажиться на пожаре в Нотр-Даме

В частности, пользователям Интернета предлагают купить фрагменты собора Парижской Богоматери.

На интернет-аукционе eBay появились объявления с продажей фрагментов сильно повреждённого огнём собора Нотр-Дам в Париже. Покупателям предлагают приобрести даже угли, оставшиеся после возгорания. Как сообщает Daily Mail, сервис оперативно удаляет подобные объявления.

Также на продажу выставлялись футболки с изображением собора Парижской Богоматери в стиле "Я люблю Нотр-Дам". Все подобные объявления тоже были удалены.

Компания eBay подчеркнула, что запрещает продажу предметов, связанных с человеческими страданиями или трагедиями.

Пожар в соборе Парижской Богоматери начался вечером 15 апреля. Его удалось потушить спустя более 12 часов. В результате обрушились шпиль, часы и крыша католического храма. На восстановление собора примерно за сутки собрали уже миллиард евро.