Медведев ответил на жалобу Жириновского по поводу хмурых лиц во время отчёта

По словам главы правительства, некоторые были вынуждены покинуть заседание из-за визита президента Таджикистана Эмомали Рахмона в Москву.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев ответил лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому, который заявил, что во время отчёта о работе правительства были одни лишь хмурые лица.

— Ничего подобного. Мы все улыбаемся, когда вас видим, когда вы выступаете. И члены правительства, надеюсь, тоже улыбались в этот момент. Так что как минимум проблему хмурых лиц вы помогли нам сегодня решить, — сказал глава правительства.

Также он объяснил, почему часть членов кабмина покинула здание нижней палаты парламента, не дожидаясь, когда закончится выступление Медведева. По словам премьера, некоторые были вынуждены уйти из-за визита президента Таджикистана Эмомали Рахмона в Москву.

К примеру, первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов — возглавляет двустороннюю российско-таджикистанскую комиссию и обязан присутствовать на переговорах в Кремле. На его отсутствие указал лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

Напомним, что премьер сегодня выступил в Госдуме с отчётом о работе правительства в 2018 году. В частности, глава кабмина пообещал продолжить борьбу с "серыми" зарплатами, а также заявил, что внешний долг России за год сократился на $60 млрд.