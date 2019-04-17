Опубликован рейтинг лучших работодателей России

Абсолютными лидерами стали компании "Леруа Мерлен", "Деловые линии" и Fix Price.

Сервис Rabota.ru составил рейтинг лучших работодателей по итогам 2018 года на основе мнения более 50 тысяч россиян. В ходе голосования соискатели и сотрудники российских компаний оценивали места своей работы за последние три года и выбирали организации, в которые мечтают попасть.

— Абсолютными лидерами стали компания "Леруа Мерлен" (1-е место), группа компаний "Деловые линии" (2-е место) и розничная сеть Fix Price (3-е место), — говорится в исследовании, которое есть в распоряжении Лайфа.

Также участники голосования выбирали победителей в качественных индексах. Согласно результатам, "Газпромнефть" лидирует по индексу уверенности, а в сети аптек "Максавит" больше всего возможностей для карьерного роста внутри компании.

Кроме того, опрос показал, что "Яндекс" предоставляет самые комфортные условия работы: соцпакет и привилегии для действующих и потенциальных сотрудников. "Снежная королева" стала лучшей по индексу счастья, а МИА "Россия сегодня" получило звание компании мечты.

Ранее эксперты перечислили вакансии, на которых можно зарабатывать более 500 тысяч рублей в месяц.