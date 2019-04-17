Дилеры УАЗ начали принимать заказы на новые "буханки" — "Комби Трофи"

Одной из опций у автомобиля будет ключ, единый и для дверей, и для замка зажигания.

Фургоны УАЗ, прозванные в народе "буханками", поступили к дилерам Ульяновского автозавода в новой версии — УАЗ "Комби Трофи". В автомобиль, который практически не менялся десятилетиями, добавили опцию подогрева передних сидений, раздвижные форточки, новые ручки и другие "инновации", сообщает "Автовзгляд".

Изменения в автомобиле должны помочь справиться с экстремальным бездорожьем. "Комби Трофи" оборудован шинами BFGoodrich R16 225/75 и мостами "спайсер" с блокировкой дифференциала.

Минимальная цена автомобиля с учётом скидок составляет 656 910 рублей.

Несколько дней назад другое детище УАЗ — "Хантер" — вошёл в список самых бюджетных внедорожников. Для выхода на рынок Латинской Америки и продажи этой же модели в Чили открыли 18 дилерских центров.