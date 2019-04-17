Жена Зеленского оценила шансы на его победу в дебатах с Порошенко

Она отметила, что кандидат в президенты в течение всей предвыборной кампании не пытался играть в политика, а был таким, какой он есть.

Жена кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Елена заявила, что, несмотря на опыт Петра Порошенко в политических дискуссиях, её муж сможет противостоять украинскому лидеру на предстоящих дебатах.

— Мне кажется, у Владимира всё получится. Он выдержит, он готовится сейчас, — передаёт издание "Апостроф" слова Зеленской.

Супруга кандидата также отметила, что дебаты — это публичное выступление, а Зеленский "в этом хорош". Она также добавила, что Владимир в течение всей предвыборной кампании не пытался играть в политика, а был таким, какой он есть. И ко всем выступлениям на публике, видео, интервью он не готовился заранее.

Дебаты кандидатов на пост президента Украины состоятся 19 апреля в национальном спорткомплексе "Олимпийский". Известно, что вход на дебаты Порошенко и Зеленского на стадионе сделают бесплатным.