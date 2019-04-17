Самолёт с главой Приморья экстренно сел в Красноярске

Экипаж воздушного судна принял решение об экстренной посадке из-за плохого самочувствия одного из пассажиров.

Самолёт, следовавший рейсом Владивосток — Москва, на борту которого был губернатор Приморского края Олег Кожемяко, экстренно сел в Красноярске. Об этом пресс-секретарь главы региона Дарья Сметанина сообщила РИА "Новости".

— Была экстренная посадка самолёта с губернатором в Красноярске. С ним всё хорошо, — заявила она.

По предварительным данным, самолёт экстренно сел в Красноярске из-за того, что одному из пассажиров стало плохо. В воздушной гавани отметили, что у женщины сильно поднялось давление. Её сняли с борта, чтобы оказать медпомощь. Самолёт же дозаправился, после чего отправился в московский аэропорт Шереметьево.