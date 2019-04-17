Рахмон пригласил Путина в Таджикистан

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон по итогам переговоров в Москве пригласил российского коллегу Владимира Путина посетить Душанбе с ответным визитом.
— Я с большим удовольствием пригласил уважаемого Владимира Владимировича посетить Таджикистан с визитом в удобное для него время, — произнёс политик во время совместного брифинга.
Отметим, что Путин посещал столицу Таджикистана в сентябре 2018 года, когда там проходило заседание Совета глав государств СНГ.
Рахмон прибыл в Москву с двухдневным рабочим визитом 16 апреля. Во вторник он встретился с российским премьером Дмитрием Медведевым и спикером Госдумы Вячеславом Володиным, а сегодня провёл переговоры с главой государства.
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