Рахмон пригласил Путина в Таджикистан

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Рахмон пригласил Путина в Таджикистан

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Фото: © РИА Новости/Сергей Гунеев

В последний раз российский лидер посещал Душанбе в сентябре 2018-го. В то время там проходило заседание Совета глав государств СНГ.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон по итогам переговоров в Москве пригласил российского коллегу Владимира Путина посетить Душанбе с ответным визитом.

— Я с большим удовольствием пригласил уважаемого Владимира Владимировича посетить Таджикистан с визитом в удобное для него время, — произнёс политик во время совместного брифинга.

Отметим, что Путин посещал столицу Таджикистана в сентябре 2018 года, когда там проходило заседание Совета глав государств СНГ.

Рахмон прибыл в Москву с двухдневным рабочим визитом 16 апреля. Во вторник он встретился с российским премьером Дмитрием Медведевым и спикером Госдумы Вячеславом Володиным, а сегодня провёл переговоры с главой государства.

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