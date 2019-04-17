Панкратов-Чёрный назвал членов экипажа "Аэрофлота" тварями — видео

Ранее актёр заявил, что был абсолютно трезв, и назвал произошедшее на борту лайнера "продуманной провокацией".

В распоряжении Лайфа оказалось ещё одно видео инцидента с народным артистом России Александром Панкратовым-Чёрным в самолёте "Аэрофлота". Члены экипажа сняли его с рейса, увидев в его поведении угрозу безопасности полёта. Сам актёр утверждает, что был абсолютно трезв.

На кадрах, снятых, очевидно, одним из членов экипажа, видно, как Панкратов-Чёрный называет его с коллегами тварями за то, что ему не дали водки.

— Сто граммов заказал, и вдруг подходит... мальчик и говорит: "Да вы пьяны, мы не можем вам дать сто граммов". В бизнес-классе не могут сто граммов дать и обвиняют в алкоголизме. Твари! — возмущается Панкратов-Чёрный.

Напомним, артиста сняли с рейса Барнаул — Москва. В авиакомпании заявили, что Панкратов-Чёрный оскорблял членов экипажа и нецензурно выражался. Сам артист в беседе с Лайфом назвал произошедшее "продуманной провокацией".