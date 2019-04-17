Путин встретился с выпускниками "школы губернаторов"

Он выразил надежду, что новые управленцы внесут вклад в достижение задач, которые стоят перед страной.

Президент РФ Владимир Путин сегодня встретился с выпускниками программы развития кадрового управленческого резерва, которую ещё называют "школой губернаторов". Глава государства поздравил их с завершением учёбы и выразил надежду, что они будут двигаться по карьерной лестнице, "удовлетворяя свои амбиции, и самое главное, работая на благо страны".

— Особенность этого потока в том, что с вами проходили обучение и финалисты конкурса "Лидеры России". Это хорошо, такая синергия. Вообще за последние годы мы выстроили систему подготовки молодых, подающих надежды, но опытных и талантливых управленцев, — сказал Владимир Путин.

Президент отметил, что жизнь становится сложнее, задачи стоят амбициозные.

— Рассчитываю, что вы внесёте свой вклад в достижение задач, которые мы формулируем для себя, для страны на будущее, — добавил президент.

Один из выпускников ответил Путину. Он заверил, что он и его коллеги "ребята крепкие, со стержнем , не подведут".

Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую в народе называют "школой губернаторов", была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ). Она подготовлена на основе лучших программ Корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления "Сколково", РАНХиГС и Высшей школы экономики.