Российский врач высмеял шведскую "сенсацию" о пульсе: Это известно 150 лет

В Европе похвастались научным открытием: мол, риск преждевременной смерти у мужчин возрастает в два раза, если пульс в состоянии покоя превышает 75 ударов в минуту. В России об этом диагнозе знают уже несколько поколений, имя ему — тахикардия.

Российский врач-кардиолог профессор Юрий Конев жёстко раскритиковал шведских учёных за попытку выдать давно известные науке факты за новейшие открытия. Таким образом он отреагировал на новость о том, что европейские учёные определили пульс, указывающий на риск преждевременной смерти.

— Есть такие понятия: брадикардия, нормокардия, тахикардия. Брадикардия — когда пульс ниже 55, тахикардия — когда пульс выше 90, а всё, что в промежутке, — это нормокардия. Это известно лет 150 уже, — заявил российский профессор в эфире НСН.

По мнению Конева, вот такими "открытиями" на ровном месте его зарубежные коллеги, видимо, пытаются оправдать своё финансовое обеспечение.

— Очень часто западные учёные для того, чтобы обеспечить своё безбедное существование, создают мыслимые и немыслимые гранты, они придумывают такие вещи, которые известны уже более ста лет, — добавил кардиолог.

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