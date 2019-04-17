Российский врач высмеял шведскую "сенсацию" о пульсе: Это известно 150 лет

Российский врач-кардиолог профессор Юрий Конев жёстко раскритиковал шведских учёных за попытку выдать давно известные науке факты за новейшие открытия. Таким образом он отреагировал на новость о том, что европейские учёные определили пульс, указывающий на риск преждевременной смерти.
— Есть такие понятия: брадикардия, нормокардия, тахикардия. Брадикардия — когда пульс ниже 55, тахикардия — когда пульс выше 90, а всё, что в промежутке, — это нормокардия. Это известно лет 150 уже, — заявил российский профессор в эфире НСН.
По мнению Конева, вот такими "открытиями" на ровном месте его зарубежные коллеги, видимо, пытаются оправдать своё финансовое обеспечение.
— Очень часто западные учёные для того, чтобы обеспечить своё безбедное существование, создают мыслимые и немыслимые гранты, они придумывают такие вещи, которые известны уже более ста лет, — добавил кардиолог.
Ранее стало известно, что привычные нам препараты от высокого давления и стенокардии (боли в груди), содержащие нифедипин, признали опасными для сердца. Какие лекарства для сердца могут довести до смерти, читайте в материале Лайфа.
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