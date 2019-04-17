Путин сменил начальника Управления Кремля по приграничному сотрудничеству

Глава государства Владимир Путин сменил начальника Управления президента по приграничному сотрудничеству. Соответствующий указ российского лидера опубликован на официальном портале правовой информации.
— Освободить Говоруна Олега Марковича от должности начальника Управления Президента Российской Федерации по приграничному сотрудничеству, — говорится в тексте.
Этим же указом президент назначил на освободившийся пост Алексея Филатова, который являлся заместителем начальника управления.
Ранее СМИ сообщили, что Говорун покидает ведомство по собственному желанию. Он возглавлял структуру с октября 2018-го, а до этого руководил управлением по социально-экономическому сотрудничеству со странами СНГ.
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