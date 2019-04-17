Путин сменил начальника Управления Кремля по приграничному сотрудничеству

Читайте также

Путин сменил начальника Управления Кремля по приграничному сотрудничеству

4

Фото: © Pixabay

Вместо Олега Говоруна им стал Алексей Филатов, который раньше был замглавы структуры.

Глава государства Владимир Путин сменил начальника Управления президента по приграничному сотрудничеству. Соответствующий указ российского лидера опубликован на официальном портале правовой информации.

— Освободить Говоруна Олега Марковича от должности начальника Управления Президента Российской Федерации по приграничному сотрудничеству, — говорится в тексте.

Этим же указом президент назначил на освободившийся пост Алексея Филатова, который являлся заместителем начальника управления.

Ранее СМИ сообщили, что Говорун покидает ведомство по собственному желанию. Он возглавлял структуру с октября 2018-го, а до этого руководил управлением по социально-экономическому сотрудничеству со странами СНГ.

Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×