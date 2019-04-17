Самую популярной книгой в РГБ стал справочник патологоанатома

Больше всего учреждение посещают женщины, а 60% читателей РГБ возрастом до 35 лет.

Самой популярной книгой в Российской государственной библиотеке стал справочник патологоанатома. Об этом сообщает портал News.ru со ссылкой на вице-президента национальной библиотечной ассоциации "Библиотеки будущего" Вадима Дуду.

— Уже несколько лет, как это ни странно, это справочник патологоанатома, — сказал он.

Он пояснил популярность этой книги тем, что многие посетители библиотеки — студенты.

Помимо этого, он добавил, что чаще всего книгохранилище посещают женщины — их 58%, а 60% читателей РГБ возрастом до 35 лет.

Как сообщалось ранее, в Москве с 20 на 21 апреля пройдёт "Библионочь". Тогда можно будет вернуть просроченную книгу в библиотеку без штрафа.