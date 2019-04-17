Суд обязал Аршавина выплачивать жене до развода 340 тысяч рублей в месяц

Футболист женился на Алисе Казьминой в 2016 году. А в январе этого года стало известно об их разводе.

Красносельский районный суд Санкт-Петербурга обязал футболиста Андрея Аршавина до 4 июня выплачивать бывшей жене — Алисе Казьминой — алименты в размере 340 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщает Пятый канал.

По словам адвоката, суд дал супругам полтора месяца, на случай если они захотят восстановить отношения. На это время и назначена выплата 340 тысяч рублей в месяц.

При этом сообщается, что Алиса Казьмина якобы хотела получать по четыре миллиона рублей в месяц.

Напомним, Андрей Аршавин женился на Алисе Казьминой в 2016 году. А в январе этого года стало известно об их разводе.