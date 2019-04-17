Журнал Time опубликовал список 100 самых влиятельных людей 2019 года

Выдающихся людей журнал разделил на пять категорий: "Пионеры", "Артисты", "Лидеры", "Иконы", "Титаны".

Американский журнал Time назвал 100 самых влиятельных людей 2019 года. В этом году редакция не включила в список ни одного россиянина.

В категорию "Пионеры" издание отнесло малоизвестных людей, которые сделали прорыв или стали известны в своей области. Среди них учёные, писатели, повара, спортсмены, активисты или даже игроки в видеоигры.

Самыми влиятельными "Артистами" по версии Time стали Скала — Дуэйн Джонсон, Рами Малек, Эмилия Кларк, Махершала Али и другие. Рядом с ними соседствуют музыканты — Ариана Гранде, корейская группа BTS.

"Лидерами" этого года издание назвало президента США Дональда Трампа, папу римского Франциска, шведскую школьницу и экологическую активистку Грету Турнберг, председателя КНР Си Цзиньпина, вице-премьера Италии Маттео Сальвини, самопровозглашённого венесуэльского президента Хуана Гуайдо и других.

"Иконами" журнал назвал певиц Тейлор Свифт и Леди Гагу, супругу бывшего президента США Барака Обамы — Мишель, режиссёра Спайка Ли и других.

В категорию "Титаны" попали футболист сборной Египта Мохаммед Салах, баскетболист Леброн Джеймс, глава социальной сети Facebook Марк Цукерберг, гольфист Тайгер Вудс и другие.

С 2014 по 2017 год журнал включал в свою версию списка выдающихся лидеров и президента России Владимира Путина. Несмотря на отсутствие в рейтинге в этом году, президент РФ регулярно появляется на обложке журнала.