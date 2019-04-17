Бывший президент Перу пытался покончить с собой при задержании

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Бывший президент Перу пытался покончить с собой при задержании

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 Алан Гарсия. Фото: © AP Photo/Henny Ray Abrams

Бывший президент Перу Алан Гарсия пытался покончить с собой при задержании национальной полицией. Раненого экс-лидера доставили в больницу, в отделение срочной терапии, сообщает портал RPP.

По данным СМИ, он находится в крайне тяжёлом состоянии.

Сообщается, что ЧП произошло в его доме в престижном районе Лимы — Мирафлоресе.

Гарсию подозревают в участии в преступном сговоре и в отмывании денег. Кроме того, прокуратура считает, что он получил взятку в размере 100 тысяч долларов.

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