Бывшего гендиректора "Космосавиаспецстроя" объявили в международный розыск

Следствие настаивает на заочном аресте Вайсмана в связи с его причастностью к хищению 711 миллионов рублей.

Бывшего генерального директора "Космосавиаспецстроя" Григория Вайсмана, обвиняемого в хищении в особо крупном размере в сфере государственного заказа, объявили в международный розыск. Тверской суд Москвы рассматривает прошение следствия о его заочном аресте.

— Подлежит рассмотрению ходатайство следствия об избрании заочной меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого Вайсмана. Он объявлен в международный розыск, — зачитал ходатайство обвинения судья.

Адвокат Вайсмана обжаловал постановление об объявлении его в розыск. По словам юриста, его подзащитный находится сейчас на лечении в Израиле. Защита считает, что доказательств вины экс-главы "Космосавиаспецстроя" в хищениях нет.

Следствие настаивает, что Вайсман причастен к хищению у НПП "Исток им. Шокина" в конце 2015 года 711 миллионов рублей.

Ранее Лайф писал, что бывший замглавы Правительства Хакасии получил срок за хищение 94 миллионов рублей.