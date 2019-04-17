Путин заявил, что менять систему управления нужно "без революций"

Глава государства, говоря о трансформации системы, также отметил, что это нужно делать без лозунгов и не "махать шашкой".

Правоохранительную и судебную системы, а также систему государственного управления нужно реформировать, но делать это профессионально и "без революций". Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с выпускниками II потока "школы губернаторов" Высшей школы государственного управления.

— В этой сфере, которая имеет выход на миллионы людей, на всех граждан России, нужно руководствоваться известным медицинским правилом: "Не навредить", — сказал президент.

Говоря о трансформации системы, глава государства также отметил, что это нужно делать без лозунгов и понимать, что происходит внутри неё.

— Здесь ни в коем случае шашкой махать нельзя, а если делать какие-то операции, то искусно, с помощью скальпеля, а лучше медикаментозными средствами, — резюмировал Путин.

Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую в народе называют "школой губернаторов", была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ). Она подготовлена на основе лучших программ Корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления "Сколково", РАНХиГС и Высшей школы экономики.