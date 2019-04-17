Бывший президент Перу умер в больнице после попытки самоубийства

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Бывший президент Перу умер в больнице после попытки самоубийства

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Фото: wikipedia

Бывший президент Перу Алан Гарсия, который пытался покончить с собой при задержании, умер в больнице. Его ранения оказались не совместимы с жизнью, сообщает телеканал TeleSUR.

По данным ряда местных СМИ, Гарсия перенёс три остановки сердца, пока был в отделении шоковой терапии.

Сообщается, что ЧП произошло в его доме в престижном районе Лимы — Мирафлоресе. Гарсию должны были арестовать на десять дней. Его подозревают в участии в преступном сговоре, в отмывании денег и в получении взятки в размере 100 тысяч долларов.

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