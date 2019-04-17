Путин отметил результаты работы системы управленческих кадров

По мнению президента, в стране удалось выстроить систему подготовки молодых и подающих надежды, а также уже опытных и талантливых управленцев.

Президент РФ Владимир Путин отметил, что программа подготовки молодых управленцев положительно сказывается на формировании команд на федеральном и региональных уровнях. Об этом глава государства сказал на встрече с выпускниками II потока "школы губернаторов" Высшей школы государственного управления.

По мнению Путина, в стране удалось выстроить слаженную систему подготовки молодых и подающих надежды, а также уже опытных и талантливых управленцев. Глава государства также выразил надежду, что качество управленческой работы на госслужбе будет постоянно расти.

— Требования к управленцам возрастают, вы это сами чувствуете и видите. Очень приятно, что возрастает конкуренция для действующих начальников всех уровней — региональных и федеральных, — сказал он.

Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую в народе называют "школой губернаторов", была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ). Она подготовлена на основе лучших программ Корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления "Сколково", РАНХиГС и Высшей школы экономики.