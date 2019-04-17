Путин назвал недопустимым барьер между властью и людьми

Президент РФ Владимир Путин на встрече с выпускниками второго потока "школы губернаторов" Высшей школы государственного управления заявил о том, что барьеры между властью и людьми недопустимы.

— Барьеры, к сожалению, есть между властью различного уровня и людьми, они, конечно, мешают работать. Они недопустимы вообще, — заявил глава государства.

Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую в народе называют "школой губернаторов", была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ) и подготовлена на основе лучших программ Корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления "Сколково", РАНХиГС и Высшей школы экономики. Сегодня состоялся выпуск второго потока программы, некоторые участники которого получили назначения ещё в процессе обучения.