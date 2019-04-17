Голодающий Шестун потерял сознание во время следственного действия

Супруга экс-чиновника намерена просить правозащитников о принудительном кормлении мужа.

Бывший глава Серпуховского района Московской области Александр Шестун потерял сознание во время следственного действия, рассказала его супруга Юлия Шестун РИА Новости.

— В один момент, когда доктор уже подошел, он просто упал без сознания, все покровы тела у него были соответствующего цвета, они долго не могли привести его в сознание, позже его унесли на носилках, — заявила Юлия Шестун.

По её словам, сейчас информации о состоянии его здоровья нет. Супруга задержанного добавила, что её муж объявил о своей голодовке 70 дней назад. Он также ежедневно отказывается от капельниц с питающим раствором.

Юлия Шестун намерена связаться с правозащитниками, чтобы узнать, смогут ли принудительно кормить её мужа.

Александр Шестун был главой Серпуховского района с 2003 по 2018 годы. В течение всего своего срока, по мнению Следственного комитета, он занимался предпринимательской деятельностью через подставных лиц. Вместе с сообщниками он проворачивал аферы с муниципальной землей, которые принесли ему миллиарды.