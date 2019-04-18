"Росконтроль" проверил зефир в шоколаде: 4 образца из 5 в чёрном списке

В составе большинства продуктов оказался сахарин, который в 300–500 раз слаще сахара. А некоторые соврали и по поводу состава глазури.

Эксперты "Росконтроля" проверили глазированный зефир пяти популярных производителей: "Шармэль", "Лянеж", "Д", "Полёт" и "Моё обожание". Чтобы подтвердить соответствие заявленному составу и убедиться в безопасности продукции, лакомство отнесли в лабораторию. Всего продукция исследовалась более чем по 20 параметрам, и в результате — небольшой спойлер — большинство проверенных образцов отправились в чёрный список.

Напомним, что зефир считается одной из самых полезных сладостей, потому что его делают из яблочного пюре. По ГОСТу его содержание в готовом продукте должно быть не менее 11%. Из всех участников теста только "Шармэль" маркирован ГОСТом, но это не мешает производителю вводить покупателей в заблуждение, ведь яблочное пюре в образце если и присутствует, то в очень малом количестве. А вот производители "Полёта" план по пюре выполнили — его там 94%.

Пройдёмся по составу дальше. На всех пяти этикетках присутствует сахар, а вот о сахарине нет ни слова. А он, как утверждают эксперты, в 300–500 раз слаще сахара, а значит, существенно удешевляет производство.

— Использование сахарина не запрещено техническим регламентом, но предусмотрено только в специализированных диетических продуктах питания. При этом подсластители, как и любая пищевая добавка, обязательно должны быть указаны в маркировке, — комментирует главный специалист "Росконтроля" Ирина Аркатова.

Тем не менее сахарин был обнаружен во всем зефире, кроме одной торговой марки — "Моё обожание".

А как насчёт глазури? Производители "Лянеж", "Полёт" и "Моё обожание" честно указывают, что для изготовления своего зефира они используют менее ценную кондитерскую, а не шоколадную глазурь. А вот "Шармэль" и "Д" обещают покупателям именно шоколад. На деле это обещание выполняет только "Шармэль".

По микробиологическим показателям весь проверенный зефир соответствует требованиям безопасности, и тем не менее 4 из 5 образцов занесены в чёрный список в связи с нарушениями, описанными выше. К покупке рекомендован только один товар — зефир "Моё обожание".

Ранее эксперты "Росконтроля" проверили сахарный песок и пришли к несладким выводам. По результатам проверки лишь один образец из пяти специалисты назвали безупречным. Для этого оказалось достаточным соответствовать ГОСТу, категории и пройти тест на безопасность. Что не так с остальными? Читайте в материале Лайфа.