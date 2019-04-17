Стилист отказалась готовить Анфису Чехову к церемонии

Телеведущей пришлось в короткие сроки самой завершать причёску. Поклонники решили, что у неё всё получилось.

Анфиса Чехова рассказала своим фанатам, что за несколько часов до церемонии вручения премии "Самые стильные в России — 2019" её стилист отказалась сушить ей голову феном. Об этом Чехова написала в "Инстаграме". На публикацию обратил внимание портал "Дни.ру".

— Девочка, которую мне пригласили, поскольку моя Рапушка не смогла присутствовать, отказалась сушить мне голову феном. Это, конечно, первый случай за всю мою историю в шоу-бизнесе. И предложила отказаться от её услуг, если меня это не устраивает, — пожаловалась телеведущая.

У Чеховой другого выхода не было, как действительно отказаться от услуг принципиальной девушки. Ей пришлось экстренно собираться на церемонию самой.

— Я в причёсках не мастак, поэтому получилось так, как получилось. Это первый мой опыт сборов на церемонию без чьей-либо помощи, — поделилась она со своими подписчиками.

Впрочем, большинство фанатов телеведущей отметили, что, несмотря на непредвиденные обстоятельства, она очень хорошо выглядела на светском мероприятии.

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