Пассажиры "ЮТэйра" после "пожара в двигателе" вышли на крыло самолёта

Паникёры приняли за возгорание выброс пламени — штатную ситуацию, которая не несёт никакой угрозы.

Пассажиры рейса Москва — Махачкала в аэропорту Внуково ещё до взлёта заметили выброс пламени из двигателя самолёта и устроили на борту панику — они самостоятельно открыли спасательный люк и вышли на крыло "боинга". Об этом сообщил Лайфу источник в правоохранительных органах.

При этом, по словам инсайдера, такой выброс пламени был штатной ситуацией и безопасности пассажиров ничего не угрожало. Сейчас нарушители доставлены в дежурную часть, где им предстоит объяснить своё поведение.

А остальные пассажиры полетят в Махачкалу, но уже на другом самолёте. Скомпрометированный Boeing 737 заменят на другой.

Видео инцидента ранее опубликовали в соцсетях. При этом очевидцы утверждали, что у лайнера "ЮТэйра" загорелся двигатель, а некоторые — даже, что и сам самолёт.