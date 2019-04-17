В России появится бот "Санёк", который порекомендует, где выпить

Разработчики российского рекомендательного сервиса iDrink анонсировали голосового помощника с крайне необычным функционалом.

Бот будет рекомендовать места, где можно расслабиться в соответствии с запросами пользователей. Например, после обращения "Санёк, вино" помощник перечислит расположенные поблизости заведения с богатыми винными картами. Разработчики обещают, что рекомендации ассистента будут формироваться в соответствии с историей выпитого человеком. Причём не только алкоголя. Бота также можно попросить рассказать, например, о кофейнях.

Создатели пояснили, что выбор мужского имени был сделан не просто так. Дескать, фокус-группа показала, что, когда дело доходит до алкоголя, рекомендации, сделанные мужским голосом, вызывают больше доверия. В компании также признались, что хотели "привязать" к своему сервису "Алису", однако это оказалось технически невозможно.

Релиз приложения на iOS и Android, как обещают авторы приложения, состоится до конца текущего года.