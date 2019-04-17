Порошенко увидел в нынешних проблемах Украины угрозы времени Майдана

Для их решения украинский лидер предлагает информировать общество о будущем страны.

Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что текущие проблемы Незалежной можно сравнить с угрозами 2013–2014 годов. Соответствующее заявление глава украинского государства сделал во время дискуссии с представителями общественных организаций в Киеве.

— Не хочу сгущать краски, но подчёркиваю, что риски и угрозы сейчас ничуть не меньше, чем в 2013–2014 годах, — заявил он.

В таких условиях украинский лидер видит только одно решение — информирование общества о будущем страны и предлагаемых программах для их решения.

Ранее экс-депутат Верховной рады Анна Герман заявила, что при выборе стратегии победы на президентских выборах идущий на второй срок Пётр Порошенко хотел использовать религию для своих целей и просчитался.