Путин предоставил российское гражданство бельгийскому бизнесмену

Мишель Литвак родился в Ленинграде в 1951 году, он является владельцем компании по перевозке нефти.

Президент России Владимир Путин предоставил бельгийскому бизнесмену Мишелю Литваку российское гражданство. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Бизнесмен родился в Ленинграде в 1951 году. В последние годы у него было подданство Бельгии, сообщает Forbes. Литвак владеет и руководит компанией ОТЭКО, которая является одним из крупнейших перевозчиков нефти и нефтепродуктов.

Недавно в Крыму задержали молодого человека, который обещал оформить российское гражданство за десять тысяч долларов.