Путин предоставил российское гражданство бельгийскому бизнесмену

Президент России Владимир Путин предоставил бельгийскому бизнесмену Мишелю Литваку российское гражданство. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Бизнесмен родился в Ленинграде в 1951 году. В последние годы у него было подданство Бельгии, сообщает Forbes. Литвак владеет и руководит компанией ОТЭКО, которая является одним из крупнейших перевозчиков нефти и нефтепродуктов.
Недавно в Крыму задержали молодого человека, который обещал оформить российское гражданство за десять тысяч долларов.
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