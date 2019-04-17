Новак назвал нецелесообразным вариант перекрытия нефтепровода "Дружба"

Российский министр энергетики считает, что нужно работать с существующими договорённостями.

Глава Минэнерго России Александр Новак заявил, что перекрытие Белоруссией нефтепровода "Дружба", по которому российская нефть идёт в Европу, будет "нецелесообразным" шагом и "форс-мажором".

— Я считаю, что вариант перекрытия трубы — это какой-то вообще форс-мажор, который, на мой взгляд, абсолютно нецелесообразен, и мы даже не рассматриваем этот вариант, — заявил министр.

Новак пояснил, что компании с нефтепроводными инфраструктурами регулируют свои отношения договором, при необходимости ремонта всё планируется заранее.

Он также добавил, что необходимо работать с существующими договорённостями, то есть контрактами.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что Россия "выкручивает руки" Минску и при необходимости ремонта надо закрывать нефтепроводы. Вице-премьер Правительства Белоруссии Игорь Петришенко сообщил, что "Дружба" нуждается в "регламентном обслуживании". Длительность ремонта не уточняется.