Тимошенко назвала возможного победителя на президентских выборах

Она также призвала украинцев не ругаться из-за политики и прекратить этот "передоз в повседневной жизни".

Лидер партии "Батьковщина" Юлия Тимошенко выразила уверенность, что кандидат в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский победит во втором туре выборов главы государства. Об этом говорится в её обращении, опубликованном в "Фейсбуке".

— Математика больших чисел уже говорит о том, что во втором туре победит Владимир Зеленский. Это объективная реальность. И надо уже думать, как с этим жить дальше, — сказала Тимошенко.

Она также призвала украинцев не ругаться из-за политики.

— Нам надо вернуться с политической войны, прекратить этот политический передоз в нашей повседневной жизни, — сказала политик.

Как сообщалось ранее, Зеленский в предвыборном рейтинге опережает своего конкурента — действующего главу государства Петра Порошенко — на 47%. Результаты исследования показали, что комика поддержали 72,2% респондентов, а действующего президента Незалежной — 25,4%.

Второй тур выборов президента Украины состоится 21 апреля.