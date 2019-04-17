В Белоруссии сгорел католический храм конца XIX века

Огонь уничтожил кровлю и потолочное перекрытие деревянного костёла, фактически больше нет и стен.

Католический деревянный храм Святых апостолов Петра и Павла конца XIX века сегодня, 17 апреля, сгорел в Городокском районе Витебской области Белоруссии. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

Информация о пожаре в храме в деревне Ремни спасателям поступила в 13:21 (совпадает с мск). Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС обнаружили объятое пламенем деревянное сооружение.

— Спасатели оперативно ликвидировали возгорание, однако в результате пожара в храме уничтожены кровля, потолочное перекрытие, повреждены стены, — рассказали в ведомстве.

В результате пожара никто не пострадал. Построенный в 1896 году католический храм не эксплуатировался более 30 лет. Причины пожара устанавливаются. Он мог начаться из-за неосторожного обращения с огнём при сжигании мусора.

Двумя днями ранее весь мир содрогнулся от пожара в другом католическом храме — соборе Парижской Богоматери. Кафедральный собор вспыхнул 15 апреля вечером и продолжал пылать на протяжении 12 часов. Спустя примерно час после возгорания рухнули шпиль и крыша. Предотвратить обрушение здания удалось буквально за считаные минуты до катастрофы. Французские СМИ назвали возможную причину пожара.