Ребёнка, выжившего при взрыве в Магнитогорске, перевели в челябинскую больницу

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Ребёнка, выжившего при взрыве в Магнитогорске, перевели в челябинскую больницу

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Фото: © Pixabay/12019

Специалисты говорят, что реабилитация годовалого малыша даёт прекрасные результаты.

Годовалого мальчика, которого спасли из-под завалов полуразрушенного дома в Магнитогорске, отправили на дальнейшую реабилитацию в Челябинскую областную больницу, сообщает Ura.ru.

Решение о переводе на реабилитацию в ЧОДКБ принято по итогам телемедицинского консилиума, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Ребёнка обследовали и лечили сначала в Москве, а потом в Магнитогорске. В южноуральском Минздраве рассказали, что это даёт прекрасные результаты.

31 декабря в жилом доме в Магнитогорске произошёл взрыв бытового газа, обрушивший два подъезда. Погибло 39 человек, а годовалый мальчик провёл под завалами больше суток. В результате он получил тяжёлые обморожения и закрытую травму головы.

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