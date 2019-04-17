"Подмосковный Гудини", чей скелет нашли в лесу, уже приковывал себя к дереву

Иван Ключарёв мечтал повторить фокус американского иллюзиониста. В 2015 году он уже ходил в лес с наручниками, но тогда его спасли.

Скелет мужчины, прикованный к дереву, был обнаружен в Шатурском районе Подмосковья накануне. Личность покойного удалось установить практически сразу: им оказался экстремал Иван Ключарёв, пропавший без вести два года назад. Оперативники предположили, что несчастный с неизвестной целью сам загнал себя в западню: под деревом нашли сразу несколько пар наручников, замки, а также книгу ​"Узлы".

По информации Лайфа, парень действительно любил испытывать себя на прочность. В 2015-м он уже пытался строить из себя Гарри Гудини. Только тогда его всё-таки смогли найти и спасти. Мечтая повторить трюк знаменитого иллюзиониста, он отправился в лес с наручниками, но что-то пошло не так. Экстремал долго звал на помощь, и она пришла в виде случайных прохожих.

— Мы с друзьями обнаружили его прикованным в лесу рядом с дорогой на Сергиев Посад. Из леса доносились крики о помощи, — рассказали Лайфу очевидцы, спасшие "подмосковного Гудини" четыре года назад. — При обнаружении мы позвонили его матери, и она сообщила, что он любит так развлекаться. Нам он рассказал, что приковал себя сам и ключи выкинул.

Отметим, что фокус с освобождением от наручников, придуманный Гарри Гудини, имел огромный успех и благодаря ему фокусник получил свой первый контракт на выступления вместе с театром водевиля. Иллюзионист изучал замки всю жизнь, обладал энциклопедическими знаниями о наручниках и с первого взгляда определял, какой ключ подойдёт каждому из них. Говорят, что у фокусника был специальный пояс из гибкой стали, в котором было несколько скрытых отсеков с различными ключами на выбор.