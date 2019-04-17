Вассермана не испугало открытие о бактериях в бороде: Я достаточно часто моюсь

Публицист связал результаты исследования со "странными обычаями", которые сформировались в Западной Европе много веков назад.

Анатолий Вассерман в беседе с Лайфом прокомментировал открытие учёных из Швейцарии, согласно которому в мужской бороде содержится больше микробов, чем в шерсти собак.

— Меня очень заинтересовало, что в Швейцарии удалось найти людей, моющихся реже, чем вылизываются собаки. Я хорошо знаю, что правила гигиены на Руси и в Западной Европе заметно различаются, и поэтому, если нам рассказывают о чём-нибудь особо грязном, то рассказывают именно с Запада, — сказал публицист.

Собеседник Лайфа напомнил, что на протяжении нескольких веков подряд в Западной Европе катастрофически не хватало топлива ни на промышленные нужды, ни на бытовые. Из-за чего там сформировались "довольно странные обычаи". Вассерман подчеркнул, что свою бороду он брить не намерен.

— Я достаточно часто моюсь, чтобы в моей бороде всякая дрянь не накапливалась, — заключил журналист.

Ранее исследователи из Швейцарии собрали образцы из шерсти и рта 30 собак разных пород и образцы микробиоты из бороды и рта у 18 мужчин и сравнили уровень бактериальной нагрузки. Количество опасных для здоровья бактерий в бородах мужчин оказалось больше, чем в шерсти собак.