Киркоров и Юдашкин, Матвиенко и Голодец. Звёзды и политики на концерте Пугачёвой

15 апреля Примадонне российской эстрады исполнилось 70 лет. С юбилеем её поздравил президент России Владимир Путин.

Певица Алла Пугачёва сегодня, 17 апреля, даёт свой юбилейный сольный концерт в Государственном Кремлёвском дворце. На мероприятие пришли звёзды и политики.

Среди них — спикер Совфеда Валентина Матвиенко, заместитель председателя Правительства РФ Ольга Голодец, дизайнер Валентин Юдашкин, певец Филипп Киркоров и его дети, а также другая политическая элита и бомонд.

— Спрашивается, чего я вышла, — пошутила Пугачёва, появившись на сцене.

Примадонну российской эстрады зал встретил стоя и закричал: "Мы вас любим". Стоит добавить, что концерт такого уровня у Пугачёвой проходит впервые за 10 лет.

На подтанцовку к певице вышла балерина Анастасия Волочкова. Пугачёва представила её как "королеву "Инстаграма".

Программа вечера держалась в тайне, однако в арсенале певицы не только золотой фонд хитов, но и новинки, которым нет и года.

Напомним, что в репертуар Аллы Пугачёвой входит более 500 песен на различных языках, а её дискография насчитывает порядка 100 сольных альбомов, суммарный тираж которых превысил 250 миллионов экземпляров. Кроме России и бывших стран СССР альбомы народной артистки СССР издавались в Германии, Финляндии, Швеции, Японии и других странах.

15 апреля Примадонну с днём рождения поздравил российский лидер Владимир Путин.