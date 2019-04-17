Кинокритик нашёл объяснение замене Сталина на Гитлера в "Хеллбое"

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Кинокритик нашёл объяснение замене Сталина на Гитлера в "Хеллбое"

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Фото: © Kinopoisk/"Хеллбой"

Кинокартина стала лидером по сборам в России за последние выходные, собрав более 150 млн рублей.

Кинокритик Роман Григорьев уверен, что российские прокатчики фильма "Хеллбой" решили перестраховаться, когда заменили упоминание Иосифа Сталина на слова об Адольфе Гитлере.

Можно было оставить и Сталина. Просто, видимо, струсили, решили перестраховаться, но страх, он не снаружи, он внутри человека, и зачем они так сделали, я не понимаю. Не надо подменять одно другим, — сказал кинокритик.

Напомним, "Хеллбой" стал лидером российского проката на прошлых выходных. Лента собрала 153,3 млн рублей.

Ранее сообщалось, что уровень одобрения Сталина в России обновил рекорд.

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