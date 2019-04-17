Кинокритик нашёл объяснение замене Сталина на Гитлера в "Хеллбое"

Кинокритик Роман Григорьев уверен, что российские прокатчики фильма "Хеллбой" решили перестраховаться, когда заменили упоминание Иосифа Сталина на слова об Адольфе Гитлере.
— Можно было оставить и Сталина. Просто, видимо, струсили, решили перестраховаться, но страх, он не снаружи, он внутри человека, и зачем они так сделали, я не понимаю. Не надо подменять одно другим, — сказал кинокритик.
Напомним, "Хеллбой" стал лидером российского проката на прошлых выходных. Лента собрала 153,3 млн рублей.
Ранее сообщалось, что уровень одобрения Сталина в России обновил рекорд.
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