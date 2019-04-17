Россияне получили возможность снимать машины с регистрации через "Госуслуги"

Система начала работать 5 апреля, и ею уже воспользовались более тринадцати тысяч человек.

МВД России и Минкомсвязи запустили совместный онлайн-сервис, который позволит гражданам прекращать регистрацию принадлежащих им транспортных средств через портал "Госуслуги". Об этом сообщает официальный представитель МВД Ирина Волк.

— МВД России совместно с Минкомсвязи России запустили онлайн-сервис, позволяющий гражданам прекратить регистрацию принадлежащих им транспортных средств в электронном виде, — отметила она.

Сервис предназначен для граждан, чьё транспортное средство перешло в собственность нового владельца, но не было перерегистрировано в течение десяти дней. Услугу можно получить в электронном виде без посещения Госавтоинспекции.

Система была запущена 5 апреля, и ею уже воспользовались 13,4 тысячи человек, сказано на сайте МВД. По результатам рассмотрений были отклонены более девяти тысяч заявлений и лишь около четырёх тысяч удовлетворены.

Волк заявила, что сервис реализован для повышения качества и доступности государственных услуг, а также "совершенствования системы регистрации транспортных средств".

Ранее сообщалось, что до 2021 года в России будут созданы комплексы цифровых госуслуг.