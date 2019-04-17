В возрасте 39 лет скончался корреспондент Первого канала

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В возрасте 39 лет скончался корреспондент Первого канала

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Илья Костин. Фото: Кадр из эфира Первого канала

Первый канал сообщил о кончине своего корреспондента Ильи Костина. Ему было 39 лет.

Умный, талантливый, интеллигентный, безмерно тактичный и очень тонкий. Это тот человек, который никогда не выходил из себя, хотя эфир — это всегда огромный стресс, — говорится в сообщении на сайте телеканала.

Отмечается, что Илья Костин не ушёл в себя, "когда его настигла тяжёлая болезнь". Речь идёт о болезни, "на борьбу с которой уходят все силы".

В пресс-службе телеканала подчеркнули, что это большая утрата для редакции.

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