В возрасте 39 лет скончался корреспондент Первого канала

Первый канал сообщил о кончине своего корреспондента Ильи Костина. Ему было 39 лет.

— Умный, талантливый, интеллигентный, безмерно тактичный и очень тонкий. Это тот человек, который никогда не выходил из себя, хотя эфир — это всегда огромный стресс, — говорится в сообщении на сайте телеканала.

Отмечается, что Илья Костин не ушёл в себя, "когда его настигла тяжёлая болезнь". Речь идёт о болезни, "на борьбу с которой уходят все силы".

В пресс-службе телеканала подчеркнули, что это большая утрата для редакции.